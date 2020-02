Artsenpraktijken Hongkong dicht door tekort aan mondkapjes

De Hong Kong Doctors Union zegt dat veel artsen klagen over het mondmaskertekort. „Stel dat er zeker twee verpleegkundigen en een arts in een kliniek werken. Die gebruiken samen zeker zes maskers per dag”, zei de voorzitter van de artsenbond tegen de krant. „En als ook nog maskers worden verstrekt aan patiënten, kunnen iedere dag meer dan tien maskers nodig zijn.”

De brancheorganisatie zegt vorige week een poging te hebben gedaan om 50.000 mondkapjes te bestellen in de Verenigde Staten, maar die waren al uitverkocht. Andere beroepsgroepen in de metropool kampen met vergelijkbare problemen. De schoonmaakbranche zegt dat sommige bedrijven binnen twee weken zonder maskers kunnen komen te zitten.