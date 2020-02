Duizenden inwoners Hongkong in de rij voor mondkapjes

Het handelsbedrijf Luck Well International Holdings verwacht woensdag alle 11.000 dozen met elk vijftig mondkapjes te verkopen. Die producten zijn sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet aan te slepen in de metropool, waar tot dusver achttien besmettingen zijn gemeld. Er overleed dinsdag voor het eerst een patiënt aan het virus.

De onderneming riep mensen in de nacht van dinsdag op woensdag op niet meer in de rij te gaan staan. Dat haalde weinig uit: de rij zou op enig punt zo’n 4 kilometer lang zijn geweest. Een manager bij Luck Well International Holdings noemt het vervelend dat mensen ”20 tot 30 uur” moeten wachten om mondkapjes te kunnen kopen.

Een 30-jarige vrouw vertelde dat ze dinsdag om 18.00 uur in de rij ging staan. Toen stonden er al zo’n tweehonderd mensen voor haar. „Ik kreeg het nieuws en ging meteen in de rij staan om ’s nachts te wachten.”