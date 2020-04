’Nederland gaat fors investeren in opvang migranten in Griekenland’

Het is volgens de VVD-bewindsvrouw de beste oplossing om hulpbehoevende migranten op de propvolle eilanden te helpen. „Het is een behoorlijke investering en die is meerderjarig. Op die manier helpen we kwetsbaren in Griekenland.” Het plan moet volgens de staatssecretaris nog worden uitgewerkt, hoeveel het precies kost kan ze niet zeggen. Sommige media hebben het over ’miljoenen’.

Er gaan ook stemmen op om de kinderen naar Nederland te halen voor opvang. Tientallen politici, organisaties, kerken en gemeenten riepen donderdag het kabinet op om minderjarigen uit de overvolle Griekse kampen op te halen. Zij vragen Nederland solidariteit te tonen.

Dat gaat het kabinet niet doen, zegt Broekers-Knol. „U kent het standpunt van het kabinet, het lost het probleem niet op.” Partijen in de Tweede Kamer zijn daarover verdeeld. In de coalitie staan VVD en CDA enerzijds, en D66 en CU anderzijds tegenover elkaar. VVD en CDA zijn tegen opvang in Nederland, D66 en CU vinden dat dat wel degelijk kan. Door met een flinke investering over de brug te komen wil het kabinet de discussie daarover doen verstommen, klinkt het.

Onderwijs

Het meerjarenplan dient niet alleen om de kinderen op te vangen. Ook moet er worden gezorgd voor onderwijs. Juist omdat Nidos veel ervaring heeft met zulke programma’s, zijn de Grieken volgens Broekers-Knol erg geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak. De staatssecretaris plaatste eerder kanttekeningen bij de situatie op de Griekse eilanden. Volgens haar gaat het helemaal niet per definitie om vluchtelingen die daar in nood verkeren. Daarom had zij het toen over ’migranten’.