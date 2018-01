Democraten trekken steun voor grensmuur Trump in

Een dag nadat de sluiting van de overheidsinstanties was opgeheven, liet de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, weten dat het aanbod om tot een akkoord over de financiering van de grensmuur te komen van tafel was. Volgens Schumer had de president zich niet gehouden aan afspraken om een oplossing te vinden voor immigranten die vallen onder de DACA-regeling.

Trump reageerde dinsdagavond laat via Twitter. ,,Huilende Chuck Schumer begrijpt natuurlijk, zeker na zijn vernederend verlies, dat als er geen muur komt, er ook een DACA-regeling zal zijn."