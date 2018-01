Van martelseks verdachte penningmeester voor rechter

De 45-jarige B. zou tussen 2013 en 2015 vier vrouwen op sadistische wijze hebben mishandeld. De slachtoffers, waarvan één minderjarige, werden geboeid aan handen en voeten, kregen zweepslagen, moesten naalden en een pomp in hun borsten zetten, werden met seksspeeltjes gepenetreerd of werden met het hoofd in de toiletpot geduwd, aldus het OM.

B. zou zijn daden vooral in Nootdorp hebben verricht, maar ook in Scheveningen, Den Haag, Haarlem en Dordrecht. Hij betaalde de slachtoffers met het geld - ruim een half miljoen euro - dat hij achterover drukte als penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag.

Voor de rechtbank gaf B. eerder toe dat hij sadomasochistische seks heeft gehad met de vrouwen. Maar hij ontkende dat er sprake was van misbruik, omdat alle er volgens hem nooit sprake was van dwang of mishandeling.

Lees hieronder de updates van rechtbankverslaggever Saskia Belleman.