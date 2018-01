Airbnb verovert nu ook het platteland

Hoewel Amsterdam met 800.000 Airbnb-bezoekers in Nederland afgelopen jaar nog altijd veruit het grootste aandeel leverde van de in totaal 1,7 miljoen bezoekers, zit de snelle groei volgens het platform nu echt in de regio. Uit cijfers van het online platform voor de tijdelijke verhuur van woningen, blijkt dat er buiten de hoofdstad een bezoekersstijging plaatsvond van maar liefst 50 procent ten opzichte van 2016.

Juist plaatsen als het Limburgse Simpelveld, het Friese Steggerda en het Zeeuwse Serooskerke merken een enorme toename van toeristen die via Airbnb hun overnachtingen regelen. In deze drie plaatsen alleen al ging het om minimaal een verdriedubbeling van de bezoekers.

Het door Amsterdammers vaak beklaagde platform hoopt met de regionale opmars een wit voetje te halen in politiek Den Haag. Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting, waarin belanghebbenden en deskundigen hun licht laten schijnen over de spreiding van toerisme over Nederland. Met een betere verdeling zouden de megadrukke trekpleisters zoals Amsterdam enigszins kunnen worden ontzien, terwijl andere gebieden juist graag een graantje mee zouden pikken van de extra toerisme-inkomsten.

Maar ook in de hoofdstad zelf vindt meer spreiding plaats, stelt Airbnb, doordat een steeds groter aandeel bezoekers hun heil buiten het stadscentrum zoekt. De Amsterdamse gemeenteraad heeft echter onlangs besloten dat het alsnog veel te druk wordt, en legt per 2019 de verhuur van een woning aan een maximum van dertig dagen.

In totaal zijn er in Nederland momenteel ongeveer 36.000 verhuurders actief via het platform.