Verbijstering in Kamer om dodelijke steekpartij: ’Hoe kan levensgevaarlijke ex-tbs’er vrij rondlopen?’

De VVD wil een feitenrelaas over hoe het kan dat de verdachte vrij rondliep. „Lees en huiver”, schrijft VVD-Kamerlid Ellian over het vonnis uit 2018 in Curaçao over Jamel L. „Deze man had echt nooit vrij mogen rondlopen.” De liberaal vraagt om opheldering aan minister Weerwind (Rechtsbescherming).

PVV-leider Wilders reageert verbijsterd. Ook hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat L. vrij kon rondlopen in Den Haag. Zijn partijegenoot Markuszower rekent dat de ministers Yesilgöz en Weerwind aan. „Wat doen die twee eigenlijk de hele dag? Hoe kan het nou dat zij, voor de zoveelste keer, een levensgevaarlijke gek op de maatschappij loslaten? Debat aangevraagd.”

„Hoe kan de levensgevaarlijke en gestoorde ex-tbs’er Jamel L. uit Curacao hier vrij rondlopen?”, vraagt ook BVNL-Kamerlid Van Haga zich af. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een onderzoek begonnen, laat een woordvoerder weten. Er wordt uitgezocht hoe het zit en daarbij wordt het verleden van de verdachte nagelopen. „Daar kunnen we nog niet op vooruitlopen”, vertelt de woordvoerder.

De 56-jarige man die dinsdag is opgepakt voor het doodsteken van een 36-jarige vrouw in de Albert Heijn in Den Haag, is een beruchte ex-tbs’er die eerder is veroordeeld voor ernstige geweldsmisdrijven en bedreiging. De Antilliaan Jamel L. staat bekend als levensgevaarlijk en gestoord. Dat melden goed ingevoerde bronnen binnen het Openbaar Ministerie.

De politie Den Haag wil geen enkele mededeling doen over de achtergrond van de verdachte. In 2016 veroorzaakte zijn vrijlating grote onrust op Curaçao. Hij zat een straf uit voor een zwaar geweldsdelict. Niemand durfde het aan om de man met zware psychiatrische problemen op te nemen.