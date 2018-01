Coalitiepartijen tegen aanpassing spelregels pensioenen

Als ik de overtuiging had dat we de kortingen konden voorkomen, denk je dan echt dat ik niet zou denken: leuk, laten we dat doen”, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vandaag in een debat over het 50Plus-voorstel. „Maar dit gaat ook over de zekerheid dat je ook over 40 jaar voldoende geld hebt.”

Zelf noemt 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen zijn plan echter „een tijdelijke noodmaatregel”. Hij wil de regels voor pensioenfondsen vijf jaar lang iets te versoepelen. Zo hoopt hij hen net door de moeilijke tijd met lage rentes te kunnen loodsen en kortingen te voorkomen.

Glazen bol

Het plan legt de vinger op de gevoelige plek. Jaar na jaar moeten ouderen vertwijfeld afwachten wat de fondsen nu weer voor hen in petto hebben, terwijl de rest van Nederland inmiddels in jubelstemming verkeert dankzij de bloeiende economie.

Desondanks is het ook volgens D66-Kamerlid Steven van Weyenberg een slecht idee om te morrelen aan de spelregels. „Niemand kan in een glazen bol kijken”, vindt hij. „50Plus schuift de risico’s door naar volgende generaties.”

Coalitiepartij VVD sluit zich daarbij aan. „Je moet niet het geld voor de latere generaties opsouperen”, aldus VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Welles/nietes

50Plus kan wel op steun rekenen van PVV en SP. „Het is in ieder geval een tijdelijke oplossing”, vindt PVV-Kamerlid Leon de Jong. SP-Kamerlid Bart van Kent kijkt er ook zo naar, hoewel de partij liever zou zien dat ’de kunstmatig lage rente’ wordt aangepakt.

PvdA en GroenLinks vinden echter dat nu eerst het pensioensysteem eens goed onder de loep genomen moet worden. „Je moet naar het hele stelsel kijken” zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff hoopt bovendien dat er meer onderzoek naar de problematiek wordt gedaan. „Nu is er sprake van een welles/nietes-discussie. Dat maakt het werk voor het parlement buitengewoon ingewikkeld. Het is zo moeilijk vat te krijgen op de feiten.”

Zijn partij wekte tijdens het debat verbazing doordat Grashoff zegt dat zijn partij twijfelt over hun pensioenstandpunt. Waar GroenLinks altijd volmondig opkwam voor de positie van de jongeren, zei hij nu dat ze zich „op dit moment zeer afvragen of de situatie zoals die nu gehanteerd wordt nog evenwichtig is”. Hij vreest dat het belang van de ouderen te veel op het oog verloren dreigt te worden ten opzichte van de ouderen.

Potjes

De coalitiepartijen zien de oplossing vooralsnog vooral in een verbouwing van het pensioenstelsel, zoals ook in het regeerakkoord is vastgelegd. Persoonlijke potjes zouden er immers voor moeten zorgen dat het stelsel minder rentegevoelig wordt. Werkgevers en werknemers proberen hierover al jaren tot elkaar te komen.

Maar momenteel ziet het ernaar uit dat de sociale partners ook de nieuwste, door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de polder gestelde deadline van ‘begin 2018’ om tot een akkoord te komen, niet gaan halen.

Getreuzel

Regeringspartij VVD vindt het dan ook mooi geweest met het getreuzel. Wat de liberalen betreft telt het kabinet na deze deadline zijn knopen en wordt een nieuw pensioenstelsel desnoods zonder steun van de bonden doorgezet. „Dan gaan we dus zelf aan de gang”, zegt VVD-Kamerlid Van der Linde. „Het staat in het regeerakkoord, dus de bedoeling is dat er iets gaat gebeuren.”

D66’er Van Weyenberg lijkt daar ook al voorzichtig op voor te sorteren. „De urgentie is duidelijk, niets doen is geen optie.”

Van Rooijen (50Plus) gaat op een latere datum in op de gestelde vragen door de Tweede Kamer.