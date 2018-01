Geslachte meisjes verkocht als gehakt

Hij leverde zelfs aan lokale slagers, zo blijkt uit een nieuwe aflevering van de TV-serie Voice of a serial killer.

De rijke vakensboer werd gearresteerd toen hij al 49 slachtoffers had gemaakt. De man leefde als kluizenaar in een caravan. De prostituees die hij uitnodigde, eindigden allemaal gedrogeerd op de slachtbank. Hij voerde hun lichamen aan de varkens, maar sommige ’mooie stukken’ vlees gingen de vleesmaler in om gehakt te maken.

Zelfs de lokale politie at zijn gehakt in de spaghetti. Zelf at hij niet mee, want hij hield niet zo van dat Italiaanse voer, zo ver-excuseerde hij zich.

De rechter veroordeelde hem in 2007 al tot levenslang. Willy heeft overigens nooit bekend. Nabestaanden lachte hij gewoon uit in de rechtbank.

Maar aan een celgenoot, een undercover agent, biechtte hij uiteindelijk alles op. Hij vertelde lachend aan de politieman hoe hij soep dronk uit kommen gemaakt van menselijke schedels. Hoe hij drugsverslaafde vrouwen, die toch door niemand werden gemist, gruwelijk had mishandeld en gedood. En hoe de notabelen van het dorp gehakt aten waarin hij de gemalen vrouwenlijken had vermengd.

Zesentwintig moorden gaf hij toe. Van nog een twintigtal anderen wordt hij verdacht. Maar hij kan het zich niet herinneren, zegt hij.

Pickton had in 1997 al gepakt kunnen worden, ware het niet dat de politie zat te slapen toen een bebloede vrouw zich op het bureau meldde. Ze werd afgewimpeld. De agenten geloofden eerder de rijke varkensboer dan een heroïnehoertje.

Uiteindelijk viel hij toch door de mand. Agenten troffen vriezers vol afgehakte ledematen aan bij de boer.