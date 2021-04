Eng en mysterieus ’dier’ jaagt buurtbewoners de stuipen op het lijft, blijkt croissant

Premium Binnenland

Vermiste kat Igor na zes weken in Haags riool gevonden: ’Ik dacht dat hij dood was’

Eind februari verdween de Leidse kat Igor uit zijn warme huisje. Baasje Ina Rus schakelt alle middelen in om Igor te vinden, maar het mocht niet baten. Totdat Igor zes weken later opduikt in een riool in Den Haag. „Het is te ver om te lopen, dus hij moet wel meegenomen zijn of per ongeluk meegelift ...