Vier doden bij aanslag kantoor Save the Children

Het begon rond 09.10 uur (lokale tijd) met een zelfmoordaanslag bij de ingang van het gebouw. Vervolgens gingen een of meerdere gewapende mannen schietend het gebouw binnen. Een van de daders is inmiddels gedood door militairen en een ander blies zich op, maar of de aanslag inmiddels voorbij is, is onduidelijk.

„Ik hoor twee terroristen”, schrijft een werknemer volgens persbureau AFP op Whatsapp. „Ze zoeken ons. Bid voor ons...”

Taliban of IS?

Het kantoor is een van de grootste hulpcentra van het land waar ongeveer honderd mensen werken. Wie er achter de aanslag zit, is onduidelijk. Zowel de Taliban als een groep die gelieerd is aan Islamitische Staat zijn in het gebied actief.

Veiligheidsdiensten proberen in te grijpen. Ⓒ EPA

Een woordvoerder van Save the Children laat weten dat de organisatie ’totaal verslagen’ is door het incident. „Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van onze medewerkers. We wachten op meer informatie.”

Twee aanslagen kort na elkaar

Afgelopen weekeinde vielen Taliban een groot hotel in de hoofdstad Kabul aan. Daarbij zijn zeker twintig mensen gedood.