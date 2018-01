Doodrijder Nederlander blijkt notoire drankrijder

Volgens Het Laatste Nieuws was de bestuurder van de auto, Geert W., zo dronken dat hij pas na twaalf uur ondervraagd kon worden. De 54-jarige man uit Oostende werd in januari 2015 nog opgepakt nadat hij na een verkeersongeval dronken in zijn auto op de vlucht sloeg. Hij had toen 2,64 promille alcohol in zijn bloed.

Daarnaast werd de notoire drankrijder in september 2015 veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor oplichting met valse schoonmaakfacturen. Met de fraude was 1,7 miljoen euro gemoeid.

België heeft probleem

DronkemansrittenAlcohol in het verkeer is al jaren een groot probleem in België. Hoewel het totale aantal verkeersdoden in 2016 historisch laag was, blijft het aantal ’dronkemansritten’ hoog. Zo’n 2,5 procent van de automobilisten die willekeurig gestopt worden door de politie, is onder invloed van alcohol. Een dalende lijn is niet te zien. Cijfers van 2017 zijn overigens nog niet bekend.

Het BIVV waarschuwde in 2012 nog voor de ’onthutsende’ statistieken van België, dat door tijdschrift Knack werd bestempeld als ’zwarte vlek van West-Europa’. Inmiddels is er veel verbeterd - zo is het aantal snelheids- en alcoholcontroles verhoogd en wordt de infrastructuur steeds beter - maar het alcoholprobleem blijft hardnekkig.