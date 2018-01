’Slachtoffer van flatspringers Breda was overvaller’

Een 78-jarige vrouw werd in september vorig jaar zwaar toegetakeld toen ze in haar woning werd overvallen. De man kwam als verdachte in beeld na uitgebreid onderzoek en inmiddels gaat de politie ervan uit dat hij een van de overvallers is geweest.

Bovendien vermoedt de politie dat de zaak in verband staat met een serie overvallen vorig jaar in Roosendaal, Venlo en Zundert. De overvallen vonden plaats nadat een medewerker van de Rabobank overvallers had getipt als klanten veel geld opnamen.

Flatspringers zwaargewond

De moordverdachten werden gesnapt door agenten, en sprongen op de vlucht voor de politie van het balkon van de flat. Het arrestatieteam schoot met een of meerdere beanbags - een soort munitie die een flinke klap tegen het lichaam veroorzaakt - op de verdachten. Die hebben aangifte gedaan tegen de politie.

De twee verdachten, van Marokkaanse en Bosnische afkomst, maken het naar omstandigheden goed. Een van hen werd afgelopen week uit kunstmatige coma gehaald.