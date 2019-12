Hoe duur is meezingen op het songfestival?

Duncan Laurence zorgde er met zijn zege voor dat het Eurovisie Songfestival naar Nederland komt. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De presentatoren zijn bekend, nu nog de mensen in de zaal. Over een week gaan de eerste kaarten voor het songfestival in de verkoop. Voor de finale betaal je uiteraard de hoofdprijs, een oefenshow kun je al voor een kleine twee tientjes meepakken.