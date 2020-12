‘Rechtse partijen gaan ten onder aan ego’s’

Was dit een jaar om snel te vergeten of juist één om in te lijsten? Kamran Ullah blikt met Telegraafcolumnisten terug in de podcastserie ‘2020 door de ogen van…’ In deze eerste aflevering: Roderick Veelo. Een van de columnisten die zo nu en dan positief is over Donald Trump, ‘ook al is het een hork’. Een gesprek over het gevecht tussen de Amerikaanse president en de media, en het zinkende schip van Thierry Baudet.