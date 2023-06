Goederenvervoer loopt massaal vast: economische schade naar recordhoogte

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia in opdracht van de Logistieke Alliantie, die het kabinet oproept te blijven investeren in de noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur. „Het investeringsprogramma van het Rijk, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Anders zullen de kosten voor het goederenvervoer in de toekomst nog verder stijgen en uiteindelijk worden doorberekend aan de consument”, zegt Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie.

„Op de belangrijke goederencorridors zien we knelpunten ontstaan. Daarom moeten we naast noodzakelijke herstelwerkzaamheden ook blijven investeren in alle vormen van transport. Niet investeren is geen optie”, stelt Post.

Stikstof

De aanleg van nieuwe infrastructuur wordt vertraagd door het stikstofprobleem. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde daarom in maart aan dat de beschikbare middelen en capaciteit alleen zullen worden ingezet voor onderhoudsprojecten. Post: „Allemaal leuk en aardig, maar daarmee zijn we er niet. Dit onderzoek toont keihard aan dat naast investeringen in onderhoud, er ook nog steeds een grote behoefte is aan aanpassingen en uitbreidingen van de infrastructuur. Het is pure noodzaak, want we weten allemaal dat onze bevolking de komende tientallen jaren met zeker 1,5 miljoen mensen groeit en dat zij zich allemaal willen verplaatsen. Dat betekent dus dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, want nu staan we al veel te vaak stil.”

Volgens de Logistieke Alliantie, waarin zestien partijen zoals Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW, Schiphol Group, evofenedex en MKB Nederland hun krachten hebben gebundeld, moet Harbers klaar zijn voor de volgende stap. „Als de stikstofcrisis voorbij is, moet de eerste spade echt de volgende dag de grond in. Niet pas dan plannen maken, want dan zijn we weer een paar jaar verder voordat er iets gebeurt. De schadepost voor de sector is al fors toegenomen in vergelijking met 2019. En dan te bedenken dat we in 2022 de eerste maanden nog een thuiswerkadvies hadden en het vrachtverkeer kon doorrijden.”