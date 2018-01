’IS-verdachte uit Apeldoorn (24) opgepakt’

De twee zijn onderdeel van een grote operatie van de Turkse politie. In totaal veertien verdachten werden opgepakt in de provincie Şanlıurfa, waarvan er één al snel werd vrijgelaten.

Swagemakers staat sinds 2016 op de Nationale sanctielijst terrorisme, waarop personen staan wiens bankrekeningen zijn bevroren. Normaal gesproken zou Swagemakers bij aankomst in Nederland worden aangehouden. Interpol zou eerder een internationaal opsporingsbevel hebben uitgevaardigd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een 24-jarige vrouw is aangehouden in Turkije. Ze krijgt consulaire bijstand van de ambassade en het ministerie heeft contact opgenomen met haar familie. Haar identiteit wil het ministerie niet geven.

Arrestatie gefilmd

Een Turks tv-station heeft een video gepubliceerd waarin de arrestatie te zien is. De belangrijkste vangst zou Kefah Basheer Hussain zijn, ’gezondheidsminister’ en medeoprichter van Islamitische Staat.

Hussain zou al sinds 2004 een hoofdrol hebben gespeeld bij verschillende jihadistische en terroristische groepen, waaonder Al-Qaeda, zo schrijven Turkse staatsmedia.

Hulp van YPG

Volgens Turkije zijn Hussain en co met hulp van YPG-milities, die gesteund worden door de Verenigde Staten, naar Turkije gesmokkeld. Hussain heeft inmiddels bekend dat er akkoorden zijn gesloten met YPG, onder meer over een veilige doortocht van IS-strijders in bepaalde delen van Syrië, zo schrijft het Turkse staatspersbureau Anadolu Agency.

Behalve de Nederlandse vrouw bestond de groep uit zeven Algerijnen, twee Irakezen, twee Syriërs, een Egyptenaar, en een Marokkaanse Brit.