Ambulancemedewerkers verbolgen na commentaar: ’Wordt dat nu echt gezegd?’

„Wordt dat nu echt gezegd?” zo wordt geschreven op Facebook, om te vervolgen: „Beste man; wij zijn hulpverleners, hebben net hulp verleend aan iemand die dat op dat moment nodig had; al is het een uur... het zou uw vader/ moeder, echtgenoot of kind zijn. We hebben soms de tijd nodig om goede zorg te leveren.”

De ambulance stond in de nacht van zaterdag op zondag geparkeerd in een straat in een rustige wijk. De patiënt werd op dat moment door de ambulancemedewerkers verzorgd in zijn woning. Dat duurde even en ondertussen stond het voertuig van de hulpverleners dubbel geparkeerd, er kon even geen verkeer langs.

’Meer wegen die naar Rome leiden’

Als de ambulancemederwerkers na hun werkzaamheden naar buiten komen om hun spullen op te ruimen krijgen ze het commentaar van de automobilist.

Behalve hun verbazing over de manieren van de automobilist hebben de medewerkers van de ambulance ook nog een tip voor hem: „Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, dus ook naar uw bestemming. Dank u!”