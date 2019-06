Dodelijke douches; elektrocutie kan ook in Nederland gebeuren

Bij de aanleg van douches worden internationale voorschriften in lang niet alle landen nageleefd. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

HELMOND - De elektrocutiedood van de Nederlandse studente Myrna Reinhard (24) in Vietnam is niet iets dat alleen in verre, minder ontwikkelde landen kan gebeuren. Ook in Nederland wordt de installatiefout die er hoogstwaarschijnlijk aan de basis van ligt, regelmatig gemaakt.