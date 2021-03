Boete voor imam die met ’varkens’ scheldt

Mokiem deed zijn uitspraken tijdens een herdenkingsdienst in de Haagse Al-Madinah-moskee in 2017. Hij stelde dat echte moslims afstand moeten houden van aanhangers van de Ahmadiyya-beweging, omdat varkens en schapen niet bij elkaar mogen. Hij beval de bij de dienst aanwezige Ahmadiyya’s bovendien dat ze de zaal moesten verlaten. Twee mensen vertrokken toen. Samen met een derde bezoeker deden ze aangifte van groepsbelediging.

De rechtbank beschouwt de uitlatingen als onnodig grievend, omdat varkens binnen de islam als ’minderwaardige en onreine dieren worden gezien’. „Onder moslims is het een grove belediging als je een varken wordt genoemd”, schrijft de rechtbank. „Volgens de rechtbank had de imam op een veel minder kwetsende manier uitleg kunnen geven over zijn geloof en uiting kunnen geven aan zijn geloofsovertuiging. De rechtbank concludeert dat de imam zich, door deze uitlatingen te doen, schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. De veroordeling voor groepsbelediging levert volgens de rechtbank geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van verdachte.

Ahmadiyya-beweging in hele wereld bedreigd

De Ahmadiyya-beweging wordt in de hele islamitische wereld, met name in Pakistan en Indonesië bedreigd en vervolgd. Het gros van de moslims beschouwt hen als ketters omdat ze hun oprichter profeet Mirza Ghulam Ahmad zien als profeet na Mohammed, of in elk geval als hervormer van de oude islam.

Vanwege dat bedreigende klimaat voor leden zijn de uitspraken van imam Mokiem ook zo ernstig, meent de Officier van Justitie. „Door dit soort woorden dreigt een sneeuwbaleffect. Zeker als een gezaghebbend persoon ze uitspreekt, kan de situatie snel uit de hand lopen. Leden van deze groep vragen asiel aan in Nederland juist omdat ze bang zijn voor vervolging.”

Mokiem nam zijn woorden in de Haagse rechtbank echter niet terug. Hij strijdt al sinds de jaren negentig tegen ketterij, vertelde hij. Het was een terugkerend thema in zijn preken. „Ahmadiyya’s zijn geen moslims, terwijl ze beweren dat wel te zijn. Ook in Mekka zijn ze unaniem tot niet-moslim verklaard.”

’Benaming varkens niet onterecht’

Hij ging steeds sterkere taal gebruiken om Ahmadiyya’s aan te pakken, gaf hij toe. „Zoals een vader die al tien keer heeft gewaarschuwd. Wat de Ahmadiyya’s doen, is erger dan ongehoorzaamheid: beweren dat Mohammed niet de laatste profeet is.”

De benaming ’varkens’ was niet onterecht, vindt hij. „Ongelovigen zijn ’als dieren’, maar dan nog slechter.” En als je denkt aan slordig, vies en onrein, dan heb je het al snel over varkens.”

De Ahmadiyya-beweging, zelf ook weer verdeeld in twee hoofdstromen die elkaar bevechten, heeft zo’n 2000 leden in Nederland, wereldwijd zijn het er circa 10 miljoen. De groep heeft ook een moskee in Den Haag.