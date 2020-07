Explosie op petrochemisch complex in Iran

De exacte oorzaak is nog steeds onduidelijk. De autoriteiten gaan uit van een olielek in de fabriek Tondgujan. Over slachtoffers en omvang van de schade is nog niks bekend.

Er zijn de afgelopen weken verschillende explosies en grote branden geweest in Iran. Die waren onder meer in het militaire kamp Parchin in het oosten van Teheran, een werkplaats in de nucleaire voorziening van Natanz in het centrale deel van Iran en recent in een fabriek in een buitenwijk van Teheran waar twee arbeiders bij omkwamen.

Na de explosies in Parchin en Natanz ontstond er speculatie over sabotage vanuit het buitenland. Israëlische media wezen met de vinger naar de eigen Mossad. Ook een inlichtingenfunctionaris zei in de New York Times dat het mogelijk om een daad van de Verenigde Staten of Israël zou gaan.