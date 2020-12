Wiebes: ’Versobering steunpakket ligt niet voor de hand’

Vanuit de vakbonden en werkgevers klinkt al een oproep om niet vanaf januari al het mes in het steunpakket te zetten, nu de economie weer deels op slot is gegaan door de gedeeltelijke lockdown. Wiebes lijkt wel gevoelig voor de oproep uit de polder: „Ik zie ook wel dat een versobering op dit moment niet heel erg voor de hand ligt.”

Het kabinet besloot deze zomer al om het derde steunpakket voor negen maanden vast te leggen: van 1 oktober tot 1 juli. In die planning zat ook een steeds verdere versobering van de steun. Zo gaat vanaf januari de drempel om voor steun in aanmerking te komen omhoog. En het percentage loonsteun dat een bedrijf kan krijgen, wordt ook teruggeschroefd.

Versobering schrappen

Of het kabinet bereid is om die versoberingen van de steun te schrappen, is volgens Wiebes nog even afwachten. „Gezien de samenhang met hoe het virus zich ontwikkelt, hebben we daar nog even tijd voor nodig”, zegt de minister. „Dat virus is hardnekkiger dan we eigenlijk hadden gehoopt. We hadden gedacht net iets meer zicht te hebben op wat er de komende maand zou kunnen.”

Het kabinet wil volgende week dinsdag bekendmaken of de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden, zodat er tijdens de kerstdagen ook wat meer mogelijk is. Dan volgt ook een mededeling over het steunpakket. De gedeeltelijke lockdown staat nog tot halverwege december in de planning. In het kabinet wordt er steeds meer gesomberd over minder strenge coronamaatregelen.

’Daling valt tegen’

De daling van de besmettingscijfers is namelijk de afgelopen tijd flink gestagneerd. Coronaminister De Jonge zei vorige week al dat een versoepeling voor de feestdagen daardoor ’op losse schroeven’ is komen te staan. Ook Wiebes is pessimistisch. „De daling van het virus valt vies tegen.”