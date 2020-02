Duitse autoriteiten zoeken carnavalsvierders om virusuitbraak

Het besmette echtpaar wordt behandeld in een ziekenhuis in Düsseldorf. Een woordvoerder van de regio Heinsberg zegt in de krant Rheinische Post dat het enorm veel speurwerk vereist om uit te zoeken met wie het duo contact heeft gehad. „Dat is net een puzzel met oneindig veel delen.”

De man en vrouw waren voor zover bekend de eerste patiënten in Noordrijn-Westfalen. De mensen die carnaval met hen gevierd hebben, worden opgeroepen zich te melden. Zij moeten uit voorzorg thuis twee weken in quarantaine. In de deelstaat zijn inmiddels ook twee andere besmettingen gemeld.