Amelia Bambridge Ⓒ Facebook

Koh Rong - De broer van Amelia Bambridge, Harry, heeft in een emotioneel bericht haar dood bevestigd. De 21-jarige Amelia Bambridge werd sinds woensdag vermist in Cambodja. Haar lichaam is in zee aangetroffen, zo’n 30 mijl vanaf de plek waar ze verdween.