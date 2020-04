Ic-overlever Niels (49): ’Neem corona serieus, het is zo onvoorspelbaar!’

Niels is opgelucht dat hij het ziekenhuis in redelijke toestand kon verlaten. Ⓒ Eigen foto’s

Amsterdam - Over een paar dagen hopen ze elkaar eindelijk weer in de armen te kunnen vallen. Na Niels’ (49) verblijf op de ic moeten hij en zijn vrouw Joyce (44) ook thuis nog afstand houden. Ze doen hun verhaal vooral om anderen hoop te geven. „Want er zijn ook succesverhalen in coronatijd.”