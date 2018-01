AMBER Alert in de buurtapp

Het gaat niet alleen om AMBER Alerts, waarbij een kind mogelijk in direct gevaar is, maar ook om zogeheten Vermist Kind Alerts. Daarbij maakt de politie zich zorgen, maar is er geen levensgevaar. Elk jaar worden er enkele tientallen Vermist Kind Alerts verstuurd en een paar AMBER Alerts.

AMBER Alerts werden al verspreid via Facebook. Als er een alarm is, krijgen alle miljoenen Facebookgebruikers in Nederland dat automatisch bovenaan hun tijdlijn te zien. Ook worden mensen gewaarschuwd via de routeplanner 9292.