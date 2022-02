Studenten krijgen extra tijd om studiepunten te halen: ’Alleen maar online les werkt voor geen meter’

Video

Toekomstig verpleegkundige ic: ‘Angst in hun ogen het heftigst’

Door de coronacrisis is de druk op ic-personeel enorm. Om voldoende personeel in de ziekenhuizen te houden is de opleiding ‘Basis Acute Zorg’ ontwikkeld. In het Maastricht UMC+ vertellen studenten hoe het voor hun is om deze opleiding te volgen.