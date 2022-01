Brand in stal kost veertien paarden het leven

De brand in de schuur aan de Schenskensweg brak volgens een woordvoerder van de brandweer rond 19.00 uur uit. Door hooiopslag grepen de vlammen razendsnel om zich heen. Brandweerkorpsen uit Panningen, Maasbree en Venlo slaagden er daardoor niet in de paarden te redden.

Tegen half negen was het vuur onder controle. Drie dierenartsen, die eerder op de avond opgeroepen waren, hebben de zwaargewonde paarden uiteindelijk uit hun lijden verlost door ze te euthanaseren.

Asbest

Bij de brand is volgens de brandweer vermoedelijk asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf zal vrijdagochtend in de omgeving onderzoeken of dat inderdaad het geval is en zo ja, hoe groot het gebied is waar asbestdeeltjes zijn neergekomen.