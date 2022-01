Paarden lopen brandwonden op bij grote brand in Limburgse schuur

De brand begon klein, maar werd al zeer snel opgeschaald naar middelbrand en niet veel later naar grote brand. Eenheden van de brandweerkorpsen uit Panningen, Maasbree, Meijel, Horst en Venlo werden daarop opgeroepen.

Brandwonden

Volgens de brandweer hebben vijf paarden die in de stal stonden brandwonden opgelopen. Een dierenarts is onderweg om eerste hulp te verlenen aan de dieren. Hoeveel paarden er in totaal in de stal staan is niet duidelijk.

Bij de brand is volgens de brandweer vermoedelijk asbest vrijgekomen. Dat wordt nog nader onderzocht.