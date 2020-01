Ⓒ TIM VAN DONKERSGOED/ PERSBUREAU HEITINK

ZUTPHEN - „Anna Marie had het op geen enkele manier verdiend.” Freek den T. betuigde vrijdagmiddag in de rechtszaal snikkend spijt over het wurgen van zijn echtgenote op 11 september 2019 in hun echtelijke woning te Ermelo. Even voorafgaand aan zijn gruweldaad was hem ter oren gekomen dat zij een buitenechtelijke relatie had en wilde scheiden.