Chinese man rekent uit hoe je de loterij wint

Midden in de nacht werkt de Chinese man aan formules aan zijn kleine tafeltje, die vol ligt met aantekeningen, algoritmes, sigaretten en wijn. Journalisten die hem opzoeken, mogen wel een foto maken, maar niet van zijn tafel. Straks gaat iemand er met zijn geheime notities vandoor...

Wang Chengzhou is ervan overtuigd dat het hem gaat lukken om erachter te komen hoe je het winnende lot bemachtigt. En als het hem lukt, houdt hij de informatie niet voor zichzelf: hij wil er vier boeken over schrijven.

'Ieder genie is een beetje gek', luidt het gezegde. Wiskundigen geven hem weinig kans. De unieke combinatie aan cijfers en/of letters is namelijk willekeurig gekozen, zo zeggen zij. Als het Chengzhou lukt, zien we zijn boeken vast vanzelf wel verschijnen in de boekhandel...