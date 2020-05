Hollandse Nieuwe in aantocht, maar geen haringparty’s

Om vast te wennen voordat de Hollandse Nieuwe er is, wordt er geoefend op makreel. Conform de spelregels van deze tijd. Ⓒ Nederlands Visbureau

Amsterdam - Nog even en dan is-ie er weer: de Hollandse Nieuwe! Komende week wordt er in de noordelijke wateren al gezocht naar de maatjesharing. Maar door het coronavirus zijn er dit jaar geen haringparty’s, is er geen vlaggetjesdag en voor het eerst in drie decennia ook geen traditionele veiling van het eerste vaatje. Hoe wordt het haringseizoen gered, nu Nederlandse haringverwerkers verplicht in quarantaine moeten? Een kijkje achter de schermen.