Enge roze wolk hangt boven Australische stad: burgers vrezen apocalyps, blijkt cannabis te zijn

Ooggetuige beschrijven aan The Guardian hoe bizar ze het fenomeen vonden. „Mijn vader zei dat het einde van de wereld aangebroken was”, aldus inwoner Tammy Szumowksi.

Maar de verklaring voor de roze gloed is veel onschuldiger. In het dorpje ligt een farmaceutisch bedrijf dat cannabis kweekt voor medische doeleinden. „De cannabisplanten hebben verschillende spectrums van licht nodig om hun groei te bevorderen”, vertelt Rhys Cohen, communicatiemanager bij Cann Group aan The Guardian. „Er wordt vaak licht met een rood spectrum gebruikt. De faciliteit moet dan verduisteringsgordijnen gebruiken”, aldus Cohen.

Woensdagavond waren deze gordijnen echter per ongeluk opengelaten. Vooralsnog is er dus geen sprake van een apocalyps in Mildura.