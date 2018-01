Gezinsdrama Velserbroek: Syrisch stel dood, kindje blijft achter

Ⓒ Michel van Bergen

Velserbroek - In de woning in Velserbroek, waar dinsdag twee overleden personen zijn aangetroffen, woonde een Syrisch stel, samen met hun jonge kind. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man eerst de vrouw heeft doodgeschoten en daarna zelfmoord pleegde. De buurt is geschokt: „Ik hoorde pang pang pang, net vuurwerk!”