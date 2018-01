Slachtoffers Velserbroek Syrisch stel

Toen het meisje niet opgehaald werd van de crèche, en moeder haar telefoon niet opnam, werd de politie ingeschakeld. De politie vond in de woning aan de A. le Notrelaan twee overleden personen: een 25-jarige vrouw uit Velserbroek en een 41-jarige man uit Tilburg. Waarschijnlijk gaat het om de bewoonster Suzdar en haar man.

Buurvrouw Michelle uit de A. le Notrelaan zag Suzdar ruim twee uur voor de politie de overleden personen aantrof nog in het trappenhuis van de flatwoning. „Ik stond beneden, was onderweg naar de buurman voor een kopje koffie, en hoorde enorm geschreeuw uit de woning. De voordeur ging open en ik zag haar staan. De tranen liepen over haar wangen. Ze werd het huis weer in getrokken en de deur ging dicht.”

’We hoorden vaak geschreeuw’

„Het stel had vaker ruzie.”, vertelt Michelle. „We hoorden vaak geschreeuw en hebben dat weleens bij de woningbouwvereniging gemeld. Maar dit keer had ik het gevoel dat het echt niet klopte. Ik pakte mijn telefoon om de politie te bellen en hoorde toen ’pang, pang, pang’. Net vuurwerk.” Agenten arriveerden snel, klopten aan, maar het huis was stil en donken. Toen er niet werd open gedaan, vertrok de politie weer.

Michelle vertelt: „Twee uur later arriveerde de politie opnieuw. De kinderopvang, waar de dochter van het stel verbleef, sloeg alarm toen het meisje niet werd opgehaald.” Vanaf het balkon van haar buurman zag ze Suzdar liggen. „Ik keek over het randje.”

Een andere buurvrouw uit de A. le Notrelaan, zelf ook een Syrische vluchteling, had regelmatig contact met Suzdar. “Ik ben in shock”, zegt ze. “Het gaat om Koerdische Syriërs. Ze woonden sinds een aantal jaar in Nederland. Suzdar en ik konden goed praten: we komen uit hetzelfde land en begrepen daardoor elkaars achtergrond. Haar man was vaak in Brabant, waar hij werkte.”

De Syrische buurvrouw vertelt dat ze dacht dat er vuurwerk werd afgeschoten. “Later op de avond stond de straat vol politie. Ik zag agenten op het balkon van Suzdar staan. Ik heb haar nog gebeld, maar ze nam niet op.”