Jeugddetentie geëist tegen zusje doodgestoken Akshay

Het zusje had tegen de zin van haar moeder een relatie met een van de drie medeverdachten, Brandon R. (21) uit Zoetermeer. Ze zou hem hebben overgehaald een ’schijnoverval’ in het huis van haar moeder te organiseren en gaf hem voor dat doel de sleutel van haar ouderlijk huis.

De strafzaak tegen het nu 17-jarige zusje was donderdag achter gesloten deuren, omdat ze minderjarig is. Woensdag hoorde R. al een celstraf van acht jaar en tbs tegen zich eisen voor doodslag en een poging tot moord.

Pols gesneden

R. ging op 25 mei 2021 met twee vrienden uit Zoetermeer naar de woning aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. In de woonkamer werd de moeder tot bloedens toe in haar gezicht geslagen en in haar pols gesneden. Het Openbaar Ministerie spreekt van een moordpoging, omdat R. het plan had opgevat haar van het leven te beroven.

Akshay, die onverwacht thuis was, werd achttien keer gestoken en overleed ter plekke. Een 17-jarige jongen uit Zoetermeer heeft bekend Akshay te hebben gestoken. Hij hoorde eerder deze week twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen zich eisen. Tegen de derde verdachte Maury van V. (19) is voorwaardelijke jeugd-tbs geëist en 319 dagen cel die hij reeds in voorarrest heeft uitgezeten.

De rechtbank doet op 7 juli uitspraak.