Vader slaat dochter na overschrijden limiet mobiel abonnement

De feiten deden zich voor op 4 april van vorig jaar, weet het Gazet van Antwerpen. Maar pas twee dagen later diende het 16-jarige slachtoffer een klacht in bij de politie. „Toen bleek dat het meisje over de limiet van haar abonnement was gegaan, werd de beklaagde zeer boos”, zei aanklager Elke Van Bladel. „Hij sloeg zijn dochter tegen haar lip, hoofd en heup. Het meisje heeft zich opgerold om de slagen te ondergaan.”

Na de feiten heeft een bemiddeling tussen dader en slachtoffer plaatsgevonden. „En dat is positief uitgedraaid. De beklaagde heeft zelf hulp gezocht en zijn spijt betuigd. Hij heeft een cursus agressiebeheersing gevolgd”, zei de aanklager. „Toch vragen we acht maanden cel. De man heeft bekend dat hij haar heeft geslagen, maar legt de schuld bij zijn dochter omdat ze niet eerlijk is geweest over haar mobiele gebruik.”

De verdediging vroeg om een milde straf. „Mijn cliënt is zwaar in de fout gegaan, maar we moeten de feiten niet erger maken dan ze zijn”, zei de advocaat. „De dochter geeft zelf aan dat ze geen straf wenst voor haar vader.”