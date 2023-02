Premium Het beste van De Telegraaf

Weer een scheiding, maar Margarita is meer dan ’zwarte bladzijde’ liefdesleven

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Prinses Margarita en Tjalling ten Cate Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Margarita de Bourbon de Parme (50) en haar man Tjalling ten Cate laten maandag weten dat hun huwelijk na zestien jaar is gestrand. Het koppel gaat naar verluidt ’in vriendschap’ uit elkaar. Dat De Bourbon de Parme telg is van de koninklijke familie en dat ze een bewogen liefdesleven achter de rug heeft is wel bekend, maar wie is de veelbesproken prinses eigenlijk?