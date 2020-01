Lichaam Japanse gevangene na 75 jaar ontdekt in Amerika

Volgens The Guardian was de Amerikaan met Japanse roots een schilder en mocht hij de bergen in om te gaan schilderen. Het was het einde van de oorlog en dus ging het er in het kamp iets minder streng aan toe. Matsumura kwam in een sneeuwstorm terecht. Even later werd hij dood aangetroffen en begraven, maar het graf werd door de jaren heen vergeten.

Matsumura zat gevangen in kamp Manzanar, waarin alle mensen van Japanse afkomst in de VS na de aanval op Pearl Harbor in 1941 gevangen werden gezet. Hij werd de ’geest van Manzanar’ genoemd, aangezien zijn lichaam zo lang vermist was.

„We wisten waar zijn overblijfselen ongeveer moesten liggen, want we kennen zijn verhaal. Het is een soort van herontdekking”, zo vertelt kleindochter Lori. Maar aangezien het gebied zo afgelegen was, konden ze er als familie niet naar op zoek. De overblijfselen zijn na de ontdekking met een helikopter opgehaald.

Ito, de vrouw van Giichi, overleed in 2005 op 102-jarige leeftijd. Ze is begraven met een lok haar van haar man en zijn naam stond ook op haar grafsteen.