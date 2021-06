Dit mag weer vanaf vandaag!

Het kabinet zet de vierde stap in het openingsplan. Vanaf nu mag er weer heel veel meer, waarbij het houden van anderhalve meter afstand wel de norm blijft, aldus het kabinet. Op plekken waar het houden van voldoende afstand niet lukt, is er een mondkapjesplicht of kunnen mensen alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs. Daarbij gaat het onder meer om het openbaar vervoer en het voortgezet onderwijs of bij evenementen of festivals.

Meer visite thuis

- Beperkingen voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen vervallen.

Ⓒ 123RF

Met een groep naar het park

- Ook de beperking op groepsvorming buiten vervalt. Eerder gold dat mensen in groepen van maximaal vier personen samen mochten komen, bijvoorbeeld in het park.

Mondkapje niet verplicht

- De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit geldt onder meer in het openbaar vervoer en plekken daaromheen, zoals stations en perrons.

Terug naar kantoor

- Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers mogen weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Op kantoor geldt wel de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine.

Ⓒ 123RF

Reguliere openingstijden

- Alles gaat weer open tijdens reguliere openingstijden. Wel geldt nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In een theater kan bijvoorbeeld niet elke stoel bezet worden om voldoende afstand te kunnen houden. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

Ⓒ 123RF

Naar de kroeg, bioscoop en dierentuin

- Alle evenementen die plaatsvinden op reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, zijn toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100 procent van de 1,5 meter-capaciteit kunnen gebruiken. En voor doorstroomlocaties, zoals pretpark of dierentuin, kan 1 bezoeker per 5 vierkante meter worden ontvangen.

Ⓒ 123RF

Een evenement bezoeken

- Vergunningplichtige evenementen zijn onder voorwaarden weer vanaf 30 juni toegestaan.

Naar de discotheek

- Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Dat bewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Ⓒ ANP

Een voetbalwedstrijd spelen

- Amateurwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek.

Ⓒ Arie Kievit

Alcohol kopen na 22:00

- Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt. Dit geldt ook voor het verbod op het hebben en drinken van alcohol na 22.00 uur in de openbare ruimte. Het zang-, schreeuw- en blaasadvies vervalt. Wel geldt ook hiervoor in binnenruimtes de regel van anderhalve meter afstand. Vanwege het coronavirus werd tot dusver zingen in een kerk of een koor ernstig ontraden.

Gratis testen voor vakantie

- Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen, kunnen zich gratis laten testen.