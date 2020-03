NVWA: vitaminepillen helpen niet tegen het coronavirus

Volgens de NVWA wordt op internet en sociale media veel geplaatst over het coronavirus en wat er tegen zou helpen. „Vaak gaat het over ingrediënten die een rol spelen bij een goede werking van het immuunsysteem, zoals vitamine C en D of andere ’weerstandsverhogende’ ingrediënten in supplementen”, schrijft de voedselwaakhond.

Maar van het nemen van meer vitamines „krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen”, waarschuwt de NVWA. Wat wel werkt voor een zo goed mogelijke weerstand is gezond eten, goed slapen en bewegen.

Eerder deze week waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al voor middeltjes en niet-geregistreerde medicijnen die ook zouden helpen tegen het nieuwe coronavirus.