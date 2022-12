VVD witheet om kraakprogramma: ’Wat een idiotie’

„De VVD heeft zich jaren ingezet om kraken te handhaven en nu geeft BNNVARA belastinggeld uit aan kraak-tv”, foetert Kamerlid De Groot boos. „Wat een idiotie”, stelt Van Strien.

Het staat het de VVD tegen dat er met enthousiasme wordt uitgelegd hoe je de wet overtreedt. Daarom vraagt de partij aan staatssecretaris Uslu om te onderzoeken of de serie in strijd is met de mediawet en om de serie zo snel mogelijk te verwijderen.

Er staan drie afleveringen van de serie online, met als aankondiging: „Wonen is een recht, maar de woningcrisis is groter dan ooit”.

BNNVARA ziet het programma als een proactief pamflet tegen de huidige staat van de huizenmarkt’. Reporter Sahil Amar Aïssa vindt het - nu er zo weinig huizen zijn - gelegitimeerd om andermans vastgoed in te nemen. In Kraken Doe Je Zo neemt hij het heft in eigen hand en laat hij zien hoe kraken in zijn werk gaat. Belicht wordt onder andere hoe krakers ervoor kunnen zorgen dat ze uiteindelijk in het pand kunnen blijven wonen.