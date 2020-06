Man wint voor de tweede keer vier miljoen

„Je verwacht al niet dat je ooit in je leven miljoenen wint, maar zeker geen twee keer. Het is moeilijk om te schrijven wat ik voel”, zo vertelt Clark aan lokale media.

Naar eigen zeggen bracht een munt die hij van zijn overleden vader gekregen heeft hem geluk; hij gebruikte het ding om de vakjes van het lot mee open te krassen. „Mijn vader overleed ongeveer een jaar geleden en ik kan niet anders dan denken dat deze geluksmunt me misschien geholpen heeft om te winnen.”

In december 2017 won hij voor het eerst het immense geldbedrag. Daarna is hij gestopt met werken en is hij gaan vissen. „Mijn vader en ik gingen altijd samen vissen en daar heb ik fantastische herinneringen aan, dus deze nieuwe prijs zorgt ervoor dat ik lekker kan blijven vissen en kan genieten van tijd met mijn zoon en met mijn familie. Ik heb veel ups en downs gehad in het leven, maar alles is best wel fantastisch op het moment.”