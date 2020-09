Man bijt agente bij aanhouding in Rotterdam

Er was zondag melding binnengekomen dat er een man vrouwen lastig viel in het winkelcentrum. Agenten kwamen ter plaatse: „Toen wij aankwamen lag de man op de grond bij de bushalte. Een goed gesprek voeren zat er niet in, meneer had namelijk andere plannen”, zo schrijft Politie Feijenoord maandagmorgen op Twitter.

De man ging vol in verzet en werd aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De man moest met moeite in de politiebus worden gezet. Bij deze aanhouding zette de man zijn tanden in de bovenarm van een agente.

De agente is naar omstandigheden oké. Wel doet de politie een oproep op Twitter: „Blijf van hulpverleners af!”