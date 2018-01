Lezers Meppeler Courant krijgen middelvinger van PvdA

Met de advertentie in de Meppeler Courant kondigden de PvdA-afdelingen Westerveld, De Wolden en Meppel de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen aan. Meest opvallende aan de advertentie is echter het bekende PvdA-logo: daar is in de bekende partijroos duidelijk een middelvinger te zien.

Xander Topma, fractievoorzitter van de SP in Meppel, plaatste de advertentie op Facebook. „PvdA heeft niet helemaal het goede logo aangeleverd bij de Meppeler Courant”, stelt Topma droog.

Fractievoorzitter Hummel is woest. Hummel is woest. „Ik vind het schandalig, hier beledig je mensen mee”, zegt Hummel tegen de NOS. Hij laat weten dat er een onderzoek wordt ingesteld.

Jolinda Voetelink, voorzitter van de PvdA-afdeling in Meppel en kandidaat-wethouder, geeft de lokale krant de schuld. ,,Dit heeft de Meppeler Courant gedaan. Ik heb het goede logo opgestuurd en om mij onverklaarbare redenen is het verkeerde logo erbij gezet. Zij geven zelf toe dat het hun schuld is”, zegt Voetelink tegen het Dagblad van het Noorden. ,,Je zou bijna denken dat het een rattenstreek van iemand is, van mensen die het expres hebben gedaan. Ik ben in gesprek met de Meppeler over hoe dit kan, zij zoeken het nog uit.’’