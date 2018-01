Reclamereus WPP neemt afstand van mannen-diner na onthullingen

„We stoppen onze verbintenis met dit evenement”, zei een woordvoerder van WPP nadat The Financial Times had geschreven over de wantoestanden tijdens het diner in het Londense Dorchester Hotel. Het internationale reclamebedrijf sponsorde altijd een tafel, ten bate van behoeftige kinderen, maar stopt daar nu mee.

Volgens The Financial Times woonden 360 mannen uit zakenleven, politiek en financiële wereld de avond bij. Om hen te bedienen waren 130 gastvrouwen ingehuurd, die moesten komen opdagen in minieme jurkjes, met bijpassend ondergoed en hoge hakken. Op de afterparty zouden veel vrouwen zijn betast, lastig gevallen en gevraagd om seks.

De organisatie van het evenement heeft al ontsteld gereageerd en een onderzoek aangekondigd. Enkele bezoekers hebben laten weten dat ze niets hebben gemerkt ofwel meteen na het diner naar huis waren gegaan.