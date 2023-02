Man bekent 200.000 chocolade-eieren te hebben gestolen

Het gaat om tienduizenden Cadbury Creme-eieren met een witte kern. Ze werden gestolen in Stafford Park in Telford, in het westen van Engeland. De diefstal werd ontdekt toen Pool werd aangehouden op de snelweg, nadat hij had ingebroken op het terrein waar de eieren waren opgeslagen. Het Openbaar Ministerie stelt dat het om een uitvoerig geplande actie gaat.

De diefstal vond plaats op 11 februari. In maart hoort hij zijn straf.