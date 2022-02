Verzekeraars schatten schade storm Corrie van maandag op ruim 10 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal uitvallen, omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Er is geen rekening gehouden met specifieke schades, zoals bij het losgeslagen schip Julietta D.

In Den Haag zorgde een omgevallen boom voor veel schade. Artikel gaat verder onder de video.

Het anker van Julietta D hield het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water. Het door de storm op drift geraakte vrachtschip raakte daarna een platform in aanbouw, in een gebied waar netbeheerder TenneT twee transformatorplatformen bouwt voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust Zuid.

De harde wind veroorzaakte ook schade aan woningen, zoals in Katwijk waar een stuk van het dak van een woning is gewaaid. Het losgeraakte dakdeel sloeg tientallen meters verderop tegen de gevel van een andere woning aan, die daardoor ernstig beschadigd raakte. In de Veiligheidsregio Haaglanden zijn meerdere bomen op auto’s beland, onder meer in de Scheveningse Neptunusstraat.

Op verschillende plaatsen in het land waren wegen tijdelijk afgesloten door ongemakken veroorzaakt door de storm. Zo was de A5 bij Schiphol enige tijd dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen die vermoedelijk door de harde wind omver was geblazen. Op de A16 bij Zwijndrecht in de richting Rotterdam verloor een vrachtwagen een container.

’Goed geanticipeerd’

„De storm die maandag over ons land raasde, bleek minder zwaar, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd mede dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsinstellingen zoals het KNMI en verzekeraars”, zegt directeur van het verbond Richard Weurding in een toelichting. Hij waarschuwt dat het dinsdag ook nog hard waait. Dat kan volgens Weurding leiden tot vervolgschade doordat dakpannen door windstoten zijn losgetrild en doordat bomen omvallen die al iets zijn ontworteld.

De storm is vernoemd naar Corrie van Dijk. Zij was in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog die in dienst kwam bij het KNMI.