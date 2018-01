SPD wil GroKo-saboteurs voet dwars zetten

De mogelijke deelname aan een nieuwe zogeheten grote coalitie (’GroKo’) ligt binnen de SPD erg gevoelig. De partij van Martin Schulz regeerde de afgelopen jaren met CDU/CSU en leed vervolgens een zware verkiezingsnederlaag. SPD-afgevaardigden gaven zondag evenwel groen licht voor formele onderhandelingen over een nieuwe GroKo.

De circa 440.000 leden van de partij hebben daarna het laatste woord. Zij mogen zich dan uitspreken over regeringsdeelname. GroKo-tegenstanders zouden daarom proberen om medestanders te werven. SPD-functionaris Lars Klingbeil bevestigde op de radio dat de partijtop wil laten vastleggen vanaf welke datum nieuwe leden niet meer mogen stemmen over de kwestie. De specifieke datum is nog niet bekend.