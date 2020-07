4000 witte rozen bij gemeentehuis Oss

Exterieur van het gemeentehuis in Oss. Ⓒ ANP / HH

OSS - Bij het gemeentehuis in Oss zijn donderdagochtend 4000 witte rozen neergelegd voor Arie den Dekker, de man die zichzelf maandag in brand stak en overleed. De rozen zijn van een man die vindt dat Den Dekker slachtoffer is geworden van de rechtsstaat. „Criminelen lachen als ze de berichten lezen over hoe de overheid de handen aftrok van Arie. Hij is niet beschermd maar in de steek gelaten”, vertelt hij bij Omroep Brabant.